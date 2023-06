Crisi politica a Perdifumo. Gruppo Io voglio vivere qui: «Necessario rilanciare l’azione amministrativa»

Aria tesa a Perdifumo. Il clima si è surriscaldato già con le dimissioni del vicesindaco Clelia Botti. Una scelta che alcuni ritenevano fosse nell’aria anche alla luce di un malessere emerso negli ultimi mesi. Ora la stessa Botti con i colleghi consiglieri Nazario Matarazzo e Vincenzo Vigorito, annuncia la volontà «di proseguire insieme il percorso avviato con il gruppo consiliare Io voglio vivere qui», ma «di non garantire, persistendo le attuali condizioni politiche e amministrative, il supporto a questa maggioranza».

Perdifumo: contrasti in maggioranza

La diversità di vedute è emersa più volte durante questi due anni di amministrazione comunale. Ora si ritiene necessario «avviare una nuova fase politica. Una maggioranza che non si riunisce, che non si confronta, che non programma, non può raggiungere gli obbiettivi previsti dal proprio programma. Si è creata una situazione di stallo in cui si amministra solo per emergenze, senza pianificare interventi in grado di rilanciare le sorti di una comunità in via di spopolamento».

Le richieste del gruppo Io voglio vivere qui

Per il gruppo Io voglio vivere qui, «è necessario riorganizzare l’assetto generale della macchina amministrativa attraverso un confronto costante tra gli amministratori, l’ottimizzazione delle deleghe e l’utilizzo delle commissioni consiliari».

I consiglieri comunali Botti, Matarazzo e Vigorito dichiarano «di garantire il massimo impegno nel tentativo di ricomporre la crisi politica in essere e, a tal fine, chiedono un confronto con il Sindaco e soprattutto con alcuni consiglieri comunali di maggioranza che, fino a oggi, non hanno ritenuto opportuno un confronto costante e costruttivo».