Cilento: 35enne in ospedale dopo l’attacco di un toro

Un giovane di trent’anni, residente a Laureana Cilento, è stato vittima di un attacco da parte di un toro, rimanendo ferito. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio nel centro cilentano, in circostanze ancora da ricostruire. Attualmente, il giovane è ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania in condizioni per fortuna non preoccupanti.

L’attacco del toro e le gravi ferite riportate

Il toro, inizialmente, si trovava nei paraggi del giovane senza mostrare alcuna intenzione di attaccarlo. Tuttavia, forse in seguito ad un movimento brusco del ragazzo, l’animale si è improvvisamente scatenato, incornandolo e provocandogli profonde ferite. Il giovane ha dovuto subire vari colpi, prima ai glutei e al bacino e poi al torace, finendo a terra sotto gli attacchi del toro.

L’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Le urla del giovane hanno attirato l’attenzione dei familiari, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito presso il presidio sanitario di Vallo della Lucania, dove è giunto in codice rosso a causa della gravità delle ferite riportate.

Le condizioni del giovane e la sua sopravvivenza

Una volta arrivato al pronto soccorso le condizioni del giovane sono apparse subito gravi, ma nonostante le numerose ferite per fortuna il 35enne sarebbe fuori pericolo di vita. Tuttavia, la sua guarigione richiederà molta attenzione e cure mediche.