Cilento, 3 milioni per la strada Alfano-Laurito: via al primo lotto

Mettere in sicurezza e adeguare la viabilità nel Cilento interno: sono questi gli obiettivi per i quali la Regione Campania ha dato ufficialmente il via libera al finanziamento per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada intercomunale che collega i comuni di Alfano, Laurito e Roccagloriosa.

Si tratta di un’opera di fondamentale importanza e al contempo strategica per il collegamento tra le aree interne e la Strada Statale 18 Variante “Cilentana”, proprio attraverso lo svincolo di Roccagloriosa.

Finanziamento da 3 milioni di euro per il primo lotto dell’asse viario

L’opera, finanziata per un importo di 3 milioni di euro, riguarda il primo lotto dell’asse viario Alfano-Laurito-Roccagloriosa.

Grande la soddisfazione espressa dalla Sindaca di Alfano, Elena Anna Gerardo: “Siamo a un primo grande passo per il collegamento con la Cilentana – ha affermato la Sindaca Gerardo –. L’importo di tre milioni di euro finanziato dalla Regione Campania permetterà di realizzare il primo lotto di questo importante collegamento che ci consentirà di uscire dall’isolamento. Nel corso dei miei due mandati ho lavorato, insieme alla mia amministrazione, a questo progetto. Ora stiamo predisponendo gli atti per la gara d’appalto, al termine della quale partiremo con i lavori.”

L’intesa con Roccagloriosa e la richiesta per il secondo lotto

L’amministrazione comunale guarda già alle fasi successive dell’infrastruttura per completare l’arteria stradale.

“Intanto stiamo già lavorando a un secondo lotto insieme al Sindaco del Comune di Roccagloriosa, da sottoporre al Ministero delle Infrastrutture per un eventuale finanziamento – ha concluso la Sindaca –. Comprendiamo che non sarà semplice, dato che l’impegno economico dovrà essere maggiore, ma siamo convinti che questa sia l’idea giusta affinché i paesi dell’entroterra possano uscire dall’isolamento e avere un collegamento con una strada a scorrimento veloce.”