Cilentana, giornata di disagi, tra un incidente e limitazioni al traffico

Giornata di disagi sulla Cilentana a causa di una serie di chiusure e deviazioni necessarie per effettuare controlli e manutenzioni sulle gallerie. Le limitazioni al traffico stanno provocando code e ritardi per gli automobilisti.

Da ieri mattina, un senso unico alternato è istituito nel tratto tra Cuccaro e Ceraso, a seguito di ispezioni urgenti alla galleria San Vito e al viadotto adiacente. La misura, che ha previsto la regolamentazione del traffico dalle 8 alle 18, rimarrà in vigore fino a domani.

Disagi per un incidente

Non solo: problemi si sono verificati anche per un incidente verificatosi tra gli svincoli di Pattano e Vallo Scalo. Un’auto di grossa cilindrata è finita fuori strada impattando contro le barriere. Per fortuna nessun ferito grave. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, sono interventi i carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania.

Anche in questo caso non sono mancati rallentamenti alla circolazione

Nei prossimi giorni la Cilentana continuerà ad essere interessata da attività di monitoraggio all’interno delle gallerie che determineranno l’interdizione di alcuni tratti stradali.

Anche la Bussentina, è coinvolta in indagini strutturali. Da ieri mattina e fino al 29 agosto, dalle 7 alle 18, sono in corso prove di laboratorio e indagini nella galleria Mituoio, nel territorio del Comune di Caselle in Pittari.