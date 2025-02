Cilentana e Bussentina: importanti novità in arrivo. L’annuncio del senatore Pierro

Non solo i lavori sulla linea ferroviaria Tirrenica, ad essere interessate da importanti opere di rifacimento e di adeguamento sono anche la strada statale 517 Bussettina e la strada statale 18 variante Cilentana.

Le novità

Diverse le novità che riguarderanno le due fondamentali arterie di collegamento, come dichiarato dal senatore Attilio Pierro. “Per quanto riguarda la Cilentana si sta lavorando sui viadotti e adesso sono terminati i lavori sulla parte nord dell’arteria, da Policastro Bussentino fino a Futani e si stanno cantierizzando anche gli altri lavori sui tre e viadotti dopo Futani – ha affermato l’onorevole Pierro – Devo fare i complimenti al responsabile del Compartimento Anas della regione Campania per come stanno procedendo nella maniera migliore i lavori”.

Per quanto riguarda i lavori sulla Bussentina, Pierro ha elencato le importanti novità che attendono l’arteria che collega il Golfo di Policastro al Vallo di Diano e all’autostrada A2 del Mediterraneo. “Come da programma la strada Bussentina non è stata chiusa e si sta procedendo con i lavori sul primo viadotto – ha poi aggiunto – Per i prossimi lavori si procederà con la riapertura dell’ex strada statale 18 mantenendo sempre l’impegno di non chiudere la strada nel periodo estivo. Una notizia importante è che stiamo progettando con Anas l’allargamento della Bussentina nel collegamento con l’Autostrada. Inoltre abbiamo già definito la progettazione per lo svincolo di Sala Consilina Sud. Dunque si lavora e si eseguono tutti gli interventi necessari per il nostro tterritorio”.