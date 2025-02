Cilento, ok al potenziamento della linea tirrenica: l’intervista all’On. Attilio Pierro

Procedono spediti i lavori lunga la tratta Tirrenica, per adeguare l’importante tratto ferroviario al passaggio dei treni ad Alta Velocità, come sottolineato dall’onorevole Attilio Pierro.

Le dichiarazioni

“Tutto quello che avevamo promesso in campagna elettorale è stato mantenuto e so è concretizzato con la approvazione del contratto di programma. Quest’ultimo è stato approvato ad agosto 2024, a settembre è stato sottoscritto e ad ottobre abbiamo avuto il via libera da parte della corte dei conti. Tutto come programmato dal governo di centro destra grazie anche all’impegno del ministro Salvini” E poi aggiunge.

Gli interventi in programma

“Nel contratto di programma vengono previsti degli interventi sulla nostra linea tirrenica. La linea non verrà più regionalizzato come da programma PS – 5Stelle ma passerà l’alta velocità E a tal proposito saranno fatti degli importanti interventi: Il risanamento dei binari con la massicciata, Rinnovamento della trazione elettrica, Il miglioramento delle gallerie tra le stazioni di Centola Ascea e quella di Celle di Bulgheria, Il risanamento tra Sapri e Maratea. Tra gli interventi è previsto anche l’upground tecnologico per portare la liba a 200km/h. Nel secondo semestre del duemilaventicinque partiranno anche i lavori per eliminare Il rallentamento del comune di Pisciotta chilometro settanta, una problematica che va avanti dal 2013 e che adesso sarà al risolta. Sono contento di aver portato avanti questo programma perché il nostro territorio ha bisogno del passaggio dell’altra velocità”.