Alta velocità, estate positiva: seimila persone hanno viaggiato per il Cilento | VIDEO

Prima parte d’estate positiva sul fronte dell’Alta Velocità in Cilento. Dopo un inverno trascorso tra le polemiche per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria veloce che bypasserà l’area costiera, andando invece ad attraversare il Vallo di Diano, emergono dati positivi sul fronte dei viaggiatori che hanno scelto proprio l’alta velocità per raggiungere le località del comprensorio.

Alta velocità in Cilento, i dati

Sono stati seimila, infatti, i passeggeri che da Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma hanno acquistato biglietti del Frecciarossa per raggiungere Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Centola Palinuro e Marina di Camerota.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale, presidente della commissione trasporti, Luca Cascone. «Anche quest’anno, grazie alla regione Campania, esplorare le meraviglie cilentane è facilissimo», ha detto.

L’alta velocità continuerà a servire il Cilento fino al 29 settembre per i weekend (venerdì – domenica) con due corse da e per Milano, con partenza alle 7.30 e arrivo a Sapri alle 14.32 (per il ritorno partenza dalla città del Golfo di Policastro alle 16.15 e arrivo a Milano alle 00.04).

Dopo settembre le corse e le fermate verranno ridimensionate ma il servizio continuerà ad essere presente visto il gran numero di passeggeri che tutto l’anno ne usufruisce.

Ai treni Frecciarossa si affiancano quelli di Italo, che pure collegano nord e sud Italia con fermate negli scali del Cilento.