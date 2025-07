Cicerale, “Sagra delle Sagre Cilentane”: boom di presenze per il taglio del nastro con Giorgione e Porzio

Un’esplosione di profumi, sapori e tradizione ha acceso ieri sera il cuore del Bosco San Felice di Cicerale con la prima serata della terza edizione della “Sagra delle Sagre Cilentane”, l’attesissimo evento enogastronomico ideato e organizzato con passione da Aldo Olivieri, in collaborazione con Giorgione, chef del Gambero Rosso, testimonial della cinque giorni.

La cerimonia di inaugurazione

A presenziare quest’anno un ospite d’eccezione: il pizzaiolo per eccellenza, Errico Porzio. Il borgo di Bosco San Felice si è trasformato in un autentico teatro del gusto, accogliendo centinaia di visitatori giunti da tutto il territorio e non solo, attratti dalla ricchezza delle eccellenze locali. Stand colorati, allestiti con cura e attenzione alla tradizione, hanno offerto un viaggio sensoriale tra i piatti simbolo del Cilento: fusilli al sugo cilentano, cavatelli con fagioli, lagane e ceci, risotto ai funghi porcini, maracucciata, bruschetta con conserva di cipolle, melanzane imbottite, capocollo, mozzarella nella mortella e dolci tipici come zeppole fritte, fichi al cioccolato e molti altri piatti prelibati e caratteristici delle più suggestive sagre cilentane.

Tra cibo e musica

A fare da colonna sonora alla serata, musiche popolari e pizziche cilentane hanno coinvolto il pubblico in balli spontanei sotto le stelle, regalando un’atmosfera autentica, familiare e festosa. “Questa sagra non è solo una festa, è un omaggio alla nostra terra, alle sue radici e a chi ogni giorno lavora per custodirne la bellezza e l’identità. È solo l’inizio di un viaggio lungo cinque giorni che unirà gusto, cultura e tradizione”, commenta emozionato e orgoglioso il padrone di casa, Aldo Oliveri.

Determinante il contributo di Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, ed Errico Porzio, protagonisti dell’organizzazione logistica e della promozione dell’evento, che hanno saputo coniugare innovazione e rispetto per la tradizione. Grande attenzione anche alla sostenibilità, con l’utilizzo di materiali compostabili, e alla sicurezza, garantita da un’efficiente organizzazione e dalla presenza delle autorità locali.

Con un’apertura così travolgente, l’attesa per le prossime serate è altissima: in programma degustazioni a tema, show cooking, laboratori artigianali e nuovi ospiti d’eccezione. La “Sagra delle Sagre Cilentane” si conferma già un punto fermo dell’estate nel sud della Campania, un evento che celebra con orgoglio il cuore pulsante del Cilento.