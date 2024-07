Cicerale: cambio nella giunta comunale. Chiara Valva nuovo assessore

Cambio nella giunta comunale di Cicerale. Il sindaco Giorgio Ruggiero, infatti, ha revocato le deleghe a Carmen Ausilio. La scelta, come spiegato dal primo cittadino, è conseguente al mancato voto favorevole da parte di quest’ultima, all’acquisizione del Palazzo Marchesale, un bene per il quale l’Ente ha di recente sottoscritto il contratto di acquisto, concretizzando una volontà perseguita anche da altre amministrazioni in passato.

Giunta comunale di Cicerale, ecco Chiara Valva

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quindi, il primo cittadino ha provveduto a nominare un assessore esterno, si tratta di Chiara Valva che attraverso i social ha voluto ringraziare il sindaco Ruggiero e far sfoggio delle sue competenze.

«È per me un onore poter applicare le conoscenze acquisite durante il mio percorso accademico, iniziato con gli studi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed ora proseguito con la laurea magistrale in Economia, Governo e Amministrazione. Spero di tradurre queste conoscenze teoriche in azioni concrete e significative», ha detto il neo assessore.

«Ho compreso l’importanza del dialogo e della partecipazione attiva grazie alle mie esperienze di rappresentanza sia scolastica che universitaria, nonché all’attivismo sociale e politico. Sono a disposizione del Consiglio e della comunità per qualsiasi necessità. In particolare, spero di poter apportare il mio contributo nel settore della comunicazione, dove ho già avuto l’opportunità di lavorare», ha aggiunto.

«Un altro pilastro del mio operato sarà, spero, l’attenzione alle politiche sociali. Ho dedicato la mia tesi di laurea triennale all’analisi di queste ultime congiunta a quella relativa alla povertà e alla vulnerabilità, tematiche che considero fondamentali per costruire una società giusta ed inclusiva, affinché nessuno venga lasciato indietro.

Ad ogni modo rinnovo la mia disponibilità a collaborare su più fronti, in maniera trasversale», conclude.