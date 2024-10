Chiusura della Mingardina: notevoli i disagi alla circolazione, automobilisti dirottati in percorsi alternativi

Sono diversi i disagi segnalati questa mattina dagli automobilisti che a seguito della chiusura della strada Mingardina hanno dovuto percorrere i percorsi alternativi. Diverse le code che si sono registrate nel comune di Centola dove è stato appositamente installato un semaforo; necessario quest’ultimo per contingentare il traffico veicolare.

Disagi alla circolazione

Code anche di 15 minuti sono state segnalate nei punti più trafficati. Auto in fila per diversi minuti per percorrere poche centinaia di metri. Una questione che pone l’accento anche sulle difficoltà che i percorsi alternativi mostrano in determinate situazioni.

Procede l’iter per la riapertura dell’importante arteria

Quest’ultimo consiste nella bonifica dell’area interessata dalla caduta massi e dal disgancio delle pietre ancora pericolanti. Una serie di attività necessarie e propedeutiche per la riapertura in sicurezza della Mingardina.