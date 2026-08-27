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Chiusura del piazzale al porto di Agropoli per un evento: è scontro sui disagi

Polemiche ad Agropoli per l'interdizione del Piazzale Caduti del Mare al porto. Off-limits fino al 28 agosto per un concorso: protestano i diportisti

Di: Luisa Monaco
Chiusura del piazzale al porto di Agropoli per un evento: è scontro sui disagi

Il blocco dell’accesso veicolare e della sosta presso il Piazzale Caduti del Mare e del Corpo delle Capitanerie, all’interno dell’area portuale di Agropoli, sta provocando accese discussioni tra diportisti, residenti e automobilisti. Il provvedimento impone lo stop alle auto dalle ore 08:00 del 26 agosto fino al 28 agosto 2026, per consentire lo svolgimento della manifestazione culturale. La misura ha sollevato malumori per l’impatto sulla viabilità in un periodo di intenso afflusso turistico.

I dettagli dell’ordinanza della Guardia Costiera

L’interdizione dell’area è stata disposta dalla Guardia Costiera. L’atto fa seguito all’autorizzazione demaniale marittima rilasciata Comune di Agropoli e alla richiesta presentata dagli organizzatori.

Come specificato dal provvedimento, l’estensione del divieto è stata definita «allo scopo di garantire un idoneo gradiente ai fini della sicurezza portuale e dell’incolumità pubblica in occasione della manifestazione culturale». Il divieto resta in vigore per l’intera giornata fino al completo ripristino dello stato dei luoghi, con l’unica eccezione prevista per i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e della Pubblica Amministrazione autorizzati. I trasgressori rischiano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

Le ragioni della protesta e le critiche al Comune

La decisione di chiudere lo spiazzo, storicamente utilizzato come punto di riferimento per il parcheggio delle autovetture da parte di chi detiene un’imbarcazione ormeggiata nel bacino agropolese, ha creato sensibili disagi logistici.

Le contestazioni viaggiano su due fronti: da un lato la scelta di bloccare la sosta per l’intera giornata a fronte di un evento che si tiene solo in serata; dall’altro l’opportunità, da parte dell’amministrazione comunale, di autorizzare l’occupazione dell’area proprio nell’ultima settimana di agosto, momento culminante della stagione estiva che precede il rientro dei visitatori. Si tratta dell’ennesima polemica che interessa il porto di Agropoli già al centro del dibattito per servizi, decoro e manutenzione dell’area.

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