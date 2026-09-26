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“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

In questa puntata: differenze tra carni, benefici dell’aceto di mele, rimedi contro la stipsi e le proprietà delle seppie

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“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Torna l’appuntamento mensile con la salute e la sana alimentazione su InfoCilento. Nel dodicesimo episodio della seconda stagione della rubrica curata dal biologo nutrizionista Andrea Ricci, “Chiedilo al nutrizionista“, l’attenzione si è concentrata sulle risposte ai dubbi più comuni inviati dai telespettatori. Tra i temi al centro della puntata: il confronto nutrizionale tra carni bianche e rosse, i benefici dell’aceto di mele e le indicazioni alimentari da seguire in caso di stipsi.

Carni a confronto, aceto di mele e rimedi contro la stipsi

La puntata ha offerto un’ampia panoramica su argomenti di grande interesse quotidiano. Il dottor Ricci ha illustrato le principali differenze nutrizionali tra le carni bianche e quelle rosse, chiarendo l’impatto dei diversi tagli sulla dieta. Spazio poi alle proprietà dell’aceto di mele, alimento spesso al centro di falsi miti, e alle strategie nutrizionali più efficaci per contrastare la stipsi e promuovere la regolarità intestinale.

L’alimento del mese: le proprietà nutrizionali delle seppie

Come di consueto, la trasmissione ha dedicato un focus speciale all’alimento del mese, scegliendo per questa puntata le seppie. Il nutrizionista ne ha analizzato i valori nutrizionali e i benefici per l’organismo, abbinando al tema una proposta culinaria: la ricetta delle “Seppie con broccoli”. Il piatto è tratto dal volume “La Dieta del Benessere – 50 alimenti e 50 ricette per la tua salute”, firmato dallo stesso Andrea Ricci ed edito da GPE.

Come e quando seguire la rubrica “Chiedilo al nutrizionista!”

La rubrica “Chiedilo al nutrizionista!” è un format di InfoCilento pensato per informare ed educare a uno stile di vita sano. Il programma va in onda ogni ultimo sabato del mese, al termine del telegiornale delle ore 13:55, sul canale 79 del digitale terrestre.

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