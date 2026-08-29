“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Undicesimo appuntamento della seconda stagione della rubrica mensile di InfoCilento, “Chiedilo al nutrizionista“, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione.
I temi della puntata: dalle bevande energetiche ai calcoli renali
In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato:
- Energy drink: rischi e consigli sul consumo;
- Alimentazione nella calcolosi renale: come prevenirla a tavola;
- Chewing-gum: l’impatto sulla salute e sulla digestione.
L’Alimento del Mese e la Ricetta: La Patata e le “Patate Risorgimento”
Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali di un tubero, la patata.
A questo alimento è stata abbinata la ricetta “Patate Risorgimento” tratta dal libro “L’Italia a tavola – 100 Ricette dal Regno delle Due Sicilie alla Seconda Guerra Mondiale”, di Andrea Ricci e Fabio Astone, edizioni Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”.
Dove e quando seguire la rubrica
“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.