Ceraso: una giornata di screening gratuiti dell’udito. Ecco come partecipare alla campagna di prevenzione

Si terrà a Ceraso, sabato 19 ottobre dalle ore 09:30 alle ore 15:00, una giornata dedicata alla prevenzione dell’udito. Gli screening si svolgeranno presso l’ambulatorio medico situato in via Pietro Ebner e offrirà a tutti i cittadini la possibilità di effettuare un controllo gratuito dell’udito.

L’organizzazione

La campagna di prevenzione, organizzata dal Comune di Ceraso in collaborazione con la Udifon S.r.l, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute uditiva, fornendo una preziosa occasione per diagnosticare eventuali problemi in modo tempestivo. L’ipoacusia – ovvero la riduzione dell’udito – può progredire fino alla sordità nella maggior parte dei casi, compromettendo la qualità della vita del paziente e aumentando il rischio di sviluppare patologie come depressione e demenza.

Come partecipare

Chiunque fosse interessato a sottoporsi al controllo può recarsi presso l’ambulatorio durante l’orario indicato, senza necessità di prenotazione. Una prevenzione adeguata è fondamentale per mantenere il benessere uditivo e migliorare la qualità della vita.