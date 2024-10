Bellosguardo, “Ho cura di me”: una giornata dedicata alla prevenzione

“Ho cura di me”, è stata denominata così la giornata dedicata alla prevenzione e alla salute organizzata dal Comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente. Le visite gratuite si terranno sabato, 12 ottobre, a partire dalle ore 9:00, presso l’Ambulatorio Comunale sito in via Adua.

Visite senologiche gratuite

Le visite saranno a cura del dottore Flavio Volpe, responsabile dell’Unità di Senologia della Clinica Salus di Battipaglia e della dottoressa Rosa Coppola, specialista in Ginecologia e Ostetricia, dell’ASL di Salerno. Durante la giornata della prevenzione saranno effettuati, nello specifico, screening senologici con esami ecografici, screening ginecologici con esame ecografico e PAP test e saranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni.

Le info utili

Per usufruire delle visite gratuite bisognerà mostrare la propria tessera sanitaria e, durante la mattinata, verranno

fornite anche tutte le istruzioni dettagliate per la consegna e l’utilizzo dei kit, si tratta di un’iniziativa che rientra nella campagna di screening promossa dalla Regione Campania. La prenotazione potrà essere effettuata anche inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 340 467 2594.

Per maggiori informazioni o per prenotare si potrà anche inviare un’e-mail all’indirizzo: prenotazioni.comune.bellosguardo@gmail.com .