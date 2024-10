Roccadaspide: il “Castello Filomarino” si tinge di rosa nel mese della prevenzione

Ritorna la campagna “Pink Your Life” organizzata dall’associazione “Liberamente donne”, presieduta da Elisa Coviello e con il patrocinio del Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano. La campagna, che ha lo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione, prevede diverse iniziative proprio per il mese di ottobre, notoriamente dedicato alla prevenzione: a partire da ieri sera il Castello Filomarino di Roccadaspide, sito nel cuore del centro urbano, in Piazza XX Settembre, si è colorato di rosa.

La “Passeggiata in rosa”

Fissata per il 19 ottobre, invece, la cosiddetta “Passeggiata in rosa” che si terrà alla presenza degli studenti dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Roccadaspide. Gli alunni, insieme agli altri partecipanti, attraverseranno le vie della città portando un lungo e simbolico nastro rosa.

Al termine della passeggiata si darà il via ad un dibattito informativo sulle patologie tumorali e sulla prevenzione del tumore al seno, il convegno si avvarrà degli interventi di esperti e testimoni.