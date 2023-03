Centro Sportivo Meridionale: 500mila euro per il rilancio. Ecco il finanziamento

C’è anche il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo nella graduatoria di merito relativa ai finanziamenti per opere di adeguamento degli impianti sportivi regionali. Il progetto è risultato primo nella graduatoria della Linea 1 (interventi per attività agonistiche ospitanti attività agonistiche a carattere regionale) ed è stato ammesso a finanziamento per 500mila euro. Buone notizia anche per il Campo Sportivo “G. Morra” di Vallo della Lucania che è stato invece ammesso a finanziamento nella Linea 2 (interventi su impianti sportivi ospitanti attività agonistiche a carattere nazionale) per 1 milione 500mila euro”.

La soddisfazione del consigliere Matera

“È per me motivo di grande orgoglio – sottolinea il consigliere regionale Corrado Matera – aver dato il mio contributo anche attraverso un apposito emendamento fatto inserire a suo tempo tra i fini istitutivi dell’Agenzia Regionale delle Universiadi e dello Sport”.

“Per raggiungere questo ambizioso obiettivo – ricorda il Consigliere Regionale originario di Teggiano – erano state diverse le azioni avviate: a partire, già prima della pandemia, dall’impulso all’istituzione del Museo dello Sport e delle Universiadi. Successivamente il massimo impegno è stato rivolto a contribuire alla fruibilità del Palazzetto dello Sport, reso operativo giusto in tempo per ospitare le partite casalinghe dello Sporting Sala Consilina e della Diesel Tecnica”.

I lavori

Il finanziamento ottenuto dall’ARUS consentirà tra le altre cose l’acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi. Invece l’utilizzo del campo sportivo e della pista di atletica saranno resi possibili da lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche