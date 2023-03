1 Milione e mezzo al “Morra”: arriva il sì da Arus, il sindaco lo annuncia commosso, Vallo è in festa

E’ arrivato il tanto agognato finanziamento per lo Stadio Comunale “ Giovanni Morra” di Vallo della Lucania. L’ha annunciato il sindaco della città Antonio Sansone nel corso della manifestazione dedicata ad Antonio Valiante. Una notizia arrivatagli proprio nel corso del suo intervento e che ha comunicato in diretta, fra l’entusiasmo dei presenti. Una notizia subito rimbalzata sui social fra il tripudio dei tifosi rossoblu e della città tutta.

Il finanziamento per il Morra dal forse al sì

La piattaforma della Regione Campania, l’ Agenzia Regionale Universiadi e dello Sport (Arus) certifica il sì al finanziamento di 1 Milione e 500mila euro per lo “Stadio Comunale G. Morra” di Vallo della Lucania. Una necessità quasi vitale per i tifosi della Gelbison, quest’anno in Serie C.

Vitale soprattutto per l’orgoglio della città, costretta a vedere giocare la squadra del cuore nello stadio nella vicina Agropoli, al “Raffaele Guariglia”perché l’attuale infrastruttura non adeguata alle dispute professionistiche. Necessari molti interventi che, si spera,con lo stanziamento di oltre un milione di euro, si potrannorisolvere.

Dall’appello di Sansone all’ok di De Luca

Nel mese di giugno, considerata la promozione della Gelbison in Serie C e l’inadeguatezza dello stadio comunale, il Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, aveva scritto al Presidente di Regione, Vincenzo De Luca, affinchè tramutasse il previsto finanziamento pari a 8 milioni di euro, da destinare a varie infrastrutture calcistiche, fra cui il “Morra”, in realtà. Una lettera accorata, considerata l’impossibilità, da parte dell’amministrazione vallese, d’investire nell’adeguamento dello stadio alle caratteristiche previste dai canoni professionistici. Nel mentre, la disponibilità da parte della vicina Agropoli, a concedere il proprio stadio alle dispute della Gelbison. Una continua sfilettata nel fianco, per i rossoblu, costretti alla trasferta anche in caso di gioco “in casa” che si è perpetuata per quasi l’intera stagionecalcistica. Oggi, la notizia più bella e attesa.