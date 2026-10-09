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Centola: tutto pronto per accogliere la reliquia di San Carlo Acutis, ecco il programma delle celebrazioni

Una reliquia "ex corpore" di San Carlo Acutis arriva a Centola. Scopri il programma delle celebrazioni del 12 e 13 ottobre con il Vescovo Calvosa

Di:
Roberta Foccillo
Carlo Acutis

La parrocchia di San Nicola di Bari a Centola e della Diocesi di Vallo della Lucania, si prepara a ricevere una reliquia “ex corpore” di San Carlo Acutis. L’evento si terrà in occasione della memoria liturgica del giovane santo, il 12 e 13 ottobre, sancendo un legame profondo con il territorio cilentano, luogo in cui Carlo trascorreva regolarmente le sue vacanze estive con la famiglia. La reliquia, donata dal Vescovo di Assisi, sarà custodita all’interno della chiesa parrocchiale in un prezioso reliquiario d’argento realizzato appositamente per l’occorrenza.

Il legame tra San Carlo Acutis e il territorio di Centola

Il rapporto tra Carlo Acutis e Centola affonda le radici nella vita quotidiana del giovane, noto per la sua profonda devozione eucaristica e la passione per l’informatica utilizzata come strumento di evangelizzazione. Durante i mesi estivi, il ragazzo era solito frequentare le vie del borgo cilentano, intrecciando amicizie e partecipando alla vita comunitaria con semplicità.

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L’arrivo della reliquia “ex corpore” rappresenta un riconoscimento tangibile di questa vicinanza. Donata dalla diocesi umbra, la testimonianza spirituale del giovane risponderà alle attese dei tanti fedeli e dei giovani del territorio che vedono in lui un modello di fede contemporaneo e accessibile.

Il programma dei momenti di preghiera del 12 ottobre

Le celebrazioni prenderanno il via lunedì 12 ottobre, giorno della memoria liturgica del santo. Il programma prevede diverse tappe di condivisione e raccoglimento spirituale:

  • Ore 16:30: Incontro comunitario nella piazzetta del Rosario, luogo di ritrovo in cui il giovane Carlo era solito giocare durante le sue permanenze estive. L’appuntamento sarà dedicato al ricordo dell’eredità umana e spirituale lasciata dal santo.
  • Ore 18:00: Svolgimento del Cenacolo di preghiera eucaristica all’interno della chiesa parrocchiale, guidato da don Luigi Marone. Un momento di adoraione e meditazione incentrato sul sacramento dell’Eucaristia.
  • A seguire: Celebrazione della Santa Messa preparatoria in vista dell’accoglienza ufficiale del giorno successivo.

La Solenne Celebrazione del 13 ottobre con il Vescovo Calvosa

Il momento culmine del programma si terrà martedì 13 ottobre alle ore 19:00 presso la chiesa parrocchiale di Centola. Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica durante la quale la reliquia verrà consegnata ufficialmente alla comunità.

Durante la funzione liturgica, la reliquia sarà collocata nel nuovo reliquiario d’argento per la venerazione dei fedeli. La celebrazione vedrà l’affidamento all’intercessione di San Carlo delle famiglie, dei giovani e di tutte le parrocchie della diocesi. L’invito a partecipare agli appuntamenti è esteso all’intera comunità diocesana.

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