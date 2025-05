Centola celebra ambiente e cultura con la “Settimana Speciale”

Il Comune di Centola ospiterà, a partire da lunedì 12 maggio, una settimana ricca di eventi dedicati alla mobilità sostenibile, alla cultura virgiliana e al coinvolgimento della comunità, con iniziative pensate per tutte le età.

La settimana si aprirà con il Bicibus, un’iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile tra i giovani. Realizzato con il supporto di FIAB Camerota, il progetto vedrà i bambini raggiungere le scuole in bicicletta lungo percorsi sicuri e guidati, accompagnati da volontari, genitori ed educatori.

Questa iniziativa mira a educare le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente, alla sicurezza stradale e a stili di vita più sani. Nei giorni successivi, seguiranno momenti didattici in aula per approfondire le tematiche legate alla mobilità attiva, all’educazione civica e ambientale.

Le Giornate Virgiliane celebrano l’eredità classica

Venerdì 16 maggio, la cultura sarà al centro della scena con l’inaugurazione ufficiale dell’VIII edizione delle Giornate Virgiliane, promosse e organizzate dall’Associazione Publio Virgilio Marone, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Centola, dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Speranza”, del Liceo Classico “Parmenide” di Vallo della Lucania e della Pro Loco di Palinuro. L’evento, dal titolo “Felix qui potuit rerum cognoscere causas”, è dedicato alla conservazione e al rinnovamento della preziosa eredità virgiliana attraverso la poesia, il mito e la cultura mediterranea.

Due giorni intensi tra arte, teatro, laboratori e approfondimenti culturali celebreranno il legame tra Virgilio e il territorio cilentano. La manifestazione si aprirà a Palinuro con l’accoglienza delle delegazioni scolastiche presso la Statua di Palinuro, nocchiero di Enea, seguita dalla cerimonia di svelatura di un leggio con versi tratti dall’Eneide. Seguiranno un momento musicale dell’Orchestra Primula, attività curate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Speranza”, interventi degli accademici Elio De Magistris e Paolo Dainotti e laboratori esperienziali dedicati alla tradizione cilentana.

Nel pomeriggio, sulla Spiaggia della Ficocella, andrà in scena Le Supplici di Eschilo, a cura degli studenti del Liceo Classico “Parmenide”. Il programma proseguirà sabato 17 maggio a Vallo della Lucania. Le Giornate Virgiliane si inseriscono nel programma nazionale Il Maggio dei Libri.

Gran finale con la Festa di Bimbi in Bici a Palinuro

La settimana speciale si concluderà domenica 18 maggio con la Festa di Bimbi in Bici: una pedalata gioiosa che partirà dal lungofiume dell’Arco Naturale e, attraversando la pista ciclabile, condurrà bambini, famiglie e appassionati fino a Piazza Virgilio di Palinuro, dove si terrà una grande festa con giochi, musica e diverse attività.