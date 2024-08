Centola: aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico 2024-2025, ecco come presentare domanda

Il Comune di Centola informa che sono aperte le iscrizioni online per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025. E’ possibile iscriversi fino al 6 settembre 2024. Questo servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado a tempo pieno. Il servizio sarà attivo dal 1 ottobre 2024 con le stesse modalità dell’anno scolastico precedente.

LINEA A: “PALINURO” (dal lunedì al venerdì); Via Trivento, Via Piana, Via Isca delle Donne, Loc. Olivella, Loc. Casaburi, Loc. Belvedere e Piano Faracchio, località Porto, Corso Pisacane, SCUOLE PALINURO

LINEA B: “PIANA” (dal lunedì al sabato); Località Piana, località Casaburi, località Olivella, località Pietre Rosse, SCUOLE CENTOLA

LINEA C: “SAN SEVERINO” (dal lunedì al sabato)

Fraz. San Severino, Foria, località Badia e Carpino, via Talamo, via Roma, Piazza San Nicola, Scuole Centola

LINEA D: “CENTOLA” (dal lunedì al sabato via Fraz. San Nicola)

Frazione San Nicola, via Talamo, Centola, località Chiusa/Serrone/Velardino, SCUOLA CENTOLA

Ecco come iscriversi

Gli interessati devono presentare la richiesta esclusivamente online tramite la piattaforma web TELEMONEY fornita dalla Ditta ASTRO-TEL. Le iscrizioni saranno aperte dal 5 agosto 2024 fino al 6 settembre 2024. È possibile iscriversi tramite il seguente link: Piattaforma Iscrizioni Telemoney.

Dopo l’iscrizione, è necessario scaricare l’app TELEMONEY, disponibile su Apple Store e Google Play. Questo passo è obbligatorio per chi non ha usufruito del servizio di trasporto o refezione scolastica in precedenza.

Codice fiscale del genitore/esercente la potestà genitoriale; Codice fiscale del minore/minori.

Copia documento d’identità fronte/retro, in corso di validità; Indirizzo e-mail; Numero di telefono cellulare; SPID; ISEE (in assenza di ISEE, verrà applicata la tariffa più alta).

Tariffe del Servizio e Modalità di Pagamento

Per fruire del servizio di trasporto scolastico, è necessario effettuare il pagamento dell’abbonamento annuale entro la data di avvio del servizio. Le tariffe sono determinate in base alla fascia ISEE, come segue:

Fascia ISEE Tariffa Annuale Importo Secondo Figlio Importo dal Terzo Figlio

0/6000 €140 €126 €112

6001/10000 €190 €171 €152

10001/18000 €234 €210,60 €187,20

18000 o senza ISEE €250 €225 €200

Esenti Portatori di handicap ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3

Per qualsiasi informazione e/o supporto è possibile contattare il call center: 0825 180 6043, attivo dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00.