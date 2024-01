Alburni, adeguamento tariffe trasporto scolastico: interviene l’amministrazione

Il sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, e l’intera amministrazione comunale, hanno fatto chiarezza sull’adeguamento delle tariffe per i servizi relativi al trasporto scolastico.

Le dichiarazioni

“In seguito ai diversi quesiti posti dagli utenti, nell’ottica di una trasparenza, ci preme rassicurare i nostri cittadini sul fatto che l’ente comunale non versa in alcuna condizione di deficit. Sul Servizio Trasporto Scolastico è volontà dell’Amministrazione Comunale voler continuare ad offrire ai bambini, ed alle rispettive famiglie, un servizio quanto più efficiente possibile, pur dovendo fare i conti con fattori imprevedibili e di forza maggiore oltre con l’elevata estensione territoriale” hanno fatto sapere dalla casa comunale specificando che gli scuolabus percorrono ben 357 km giornalieri e questo ha contribuito ad attestare la spesa del servizio trasporto scolastico, per l’anno 2024 ad un importo di circa 125.000 euro ossia oltre 1.000 euro ad utente.

“A fronte di tale spesa, le tariffe vigenti fino al 2023 assicuravano un’entrata di appena 15.000 circa, pari al 12% del costo totale del servizio. E’ evidente, quindi, il notevole squilibrio tra la contribuzione a carico dell’utenza rispetto al più elevato costo complessivo del servizio che ha reso quindi necessario l’adeguamento della tariffa 2024” hanno continuato ancora dall’ente sottolineando che per poter continuare a garantire gli equilibri di Bilancio e poter gestire gli aumenti, sono stati profusi degli sforzi volti ad assicurare la prosecuzione del servizio, reso con le medesime modalità e senza

variazione dei percorsi.

Ulteriori novità

L’amministrazione comunale sta anche vagliando ulteriori ipotesi di compartecipazione della spesa o di rimodulazione del servizio per andare incontro alle esigenze delle famiglie.