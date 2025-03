Centinaia di rifiuti alla foce del Sele: arriva il deputato Francesco Emilio Borrelli

Centinaia di sacchi pieni di rifiuti raccolti alla foce del fiume Sele e pronti ad essere smaltiti. È l’iniziativa di Fabio Armano, avvocato del napoletano, che ha deciso di fare la sua parte per tutelare l’ambiente terrestre e marino.

Un’iniziativa che ha attirato l’attenzione anche di Francesco Emilio Borrelli, deputato dei Verdi, noto per le sue battaglie contro la criminalità organizzata. Il parlamentare nei giorni scorsi ha raggiunto la foce del fiume per monitorare la situazione e accendere i riflettori sull’iniziativa di Armano.

Il plauso del deputato

«Questo dovrebbe essere un luogo incontaminato e bellissimo del nostro territorio, invece era pieno di monnezza. Centinaia di sacchi pieni di plastica sono stati raccolti da una sola persona, Fabio Armano, che nella vita fa l’avvocato ma ha deciso di adottare questo territorio», ha detto il parlamentare.

Alla foce del Sele sono stati rinvenuti rifiuti d’ogni genere, soprattutto plastica e polistirolo, cassette utilizzate in agricoltura o nella pesca e poi gettate via nell’ambiente. Ma non solo: anche contenitori di prodotti chimici per l’agricoltura come gli erbicidi. Armano in una solo giornata è riuscito a raccogliere un quantitativo notevole di questi rifiuti.

La proposta di legge

Ma l’avvocato ambientalista non si è fermato a questo, ha anche pensato una proposta di legge finalizzata alla pulizia delle foci dei fiumi: «Ho immaginato l’istituzione di un fondo da parte dei comuni rivieraschi mediante il quale si possano raccogliere risorse per poi pulire le foci. Questi fondi si possano dare alle associazioni ambientaliste per attività di pulizia. Basterebbero dieci giornate di pulizia all’anno per tenere pulite le foci dei fiumi». Una proposta accolta con favore anche dal parlamentare dei Verdi.