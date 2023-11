“Cent’anni di opere in 100 e più immagini”, a Sala Consilina per celebrare l’impegno del Consorzio di bonifica Vallo di Diano e Tanagro

Si è partiti con il completamento della bonifica idraulica, necessaria per recuperare terreni paludosi per rendere abitabile la pianura. Poi ci si è concentrati sulla bonifica montana, per la difesa idrogeologica delle pendici. Nel fare ciò si è intervenuto non solo nel Vallo di Diano ma anche nei bacini del Bussento e del Lambro e Mingardo. Non è stata mai trascurata l’attività di irrigazione, che ha avuto impulso grazie alle straordinarie opere finanziate dall’ex Cassa per il Mezzogiorno. Ma non è tutto. Non possiamo ovviamente non ricordare le tante infrastrutture rurali (strade, acquedotti, elettrificazione) che hanno migliorato le condizioni di vita e di lavoro di centinaia e centinaia di famiglie contadine. Un secolo di storia, dunque, a servizio dei nostri territori ed a fianco delle imprese agricole. Non c’è un pezzo del nostro Vallo di Diano che non sia stato plasmato dalle molteplici attività consortili.

L’appuntamento

Da quando è nato il Consorzio tante cose sono cambiate, a partire dal clima e dallo stesso territorio. Ma i valori sono rimasti gli stessi e il compito del Consorzio è ancora quello di proteggere, conservare, custodire, facendosi comunque interprete delle nuove sfide e delle mutevoli esigenze delle nostre aree e del mondo agricolo.

Probabilmente pochi hanno piena coscienza della grandiosità dell’azione di bonifica e dello stesso ruolo strategico che il nostro Consorzio è chiamato a svolgere in futuro. Ed è questa la principale finalità che intendiamo affidare alla pubblicazione Cent’anni di opere in 100 e più immagini. Il volume sarà presentato mercoledì 22 novembre 2023 dalle 11.00 presso l’aula magna dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale in via Carlo Pisacane a Sala Consilina.

Gli interventi

Interverranno, Antonella Vairo, dirigente scolastica istituto istruzione superiore “M. T. Cicerone” di Sala Consilina, Beniamino Curcio, presidente Consorzio bonifica Vallo di Diano e Tanagro, Rosa Lefante, BCC Magna Grecia, Emilio Sarli, curatore del libro fotografico, Mariano Lucio Alliegro, direttore Consorzio, Paolo Giglio e Tommaso Masullo, docenti dell’IIS “M. T. Cicerone”. Coordina il giornalista Pietro Cusati. Nel corso dell’incontro sarà proiettato un filmato sul Tanagro e lo stato di avanzamento dei lavori in corso.