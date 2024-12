Cenone di Capodanno: ecco quanto spendono gli italiani per salutare l’anno vecchio

Gli italiani sono pronti a brindare al nuovo anno con un cenone che si preannuncia ricco e costoso. La spesa media a testa per il veglione di Capodanno si attesta sui 72 euro, con un totale stimato di oltre 3 miliardi di euro destinati ai festeggiamenti.

Chi spende di più?

Non tutti, però, spenderanno la stessa cifra. A guidare la classifica delle regioni più spendaci sono il Sud e le Isole, con una media di 97 euro a persona. Al contrario, gli abitanti del Nord Est si limiteranno a una spesa media di 46 euro. Anche l’età influisce sulla spesa: i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, spenderanno mediamente 34 euro, mentre la fascia di età tra i 55 e i 64 anni arriverà a spendere 80 euro.

Ma dove andranno a finire tutti questi soldi? Oltre al cibo, che rappresenta la voce di spesa più rilevante, gli italiani destineranno una parte del budget anche al vino, allo spumante e agli alcolici in genere. Non mancano le spese per l’abbigliamento, per i regali e per le decorazioni per la casa.

Un’occasione per l’economia

Il cenone di Capodanno rappresenta un’importante occasione per l’economia italiana, in particolare per il settore agroalimentare e per la ristorazione. Molte aziende del settore hanno registrato un aumento della domanda nei giorni precedenti le festività, e si aspettano un buon risultato anche per il veglione di Capodanno.

Non tutti, però, sceglieranno di festeggiare al ristorante. Molte famiglie preferiscono preparare il cenone in casa, per poter trascorrere una serata più intima e personalizzata. In questo caso, è possibile risparmiare qualcosa, ma è comunque necessario acquistare ingredienti di qualità per garantire un buon risultato.