In occasione delle festività natalizie, abbiamo intervistato i cittadini di Agropoli per scoprire quali sono le tradizioni culinarie che si tramandano di generazione in generazione.

I piatti tipici del territorio, ricchi di storia e sapore, sono protagonisti indiscussi delle tavole natalizie. Dalle ricette più antiche ai nuovi abbinamenti, scopriamo insieme quali sono i must-have per un Natale all’insegna del gusto.