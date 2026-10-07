Celle di Bulgheria, l’arte come inclusione al Centro Liberi di Fare

Il Centro Polifunzionale “Liberi di Fare” di Celle di Bulgheria ha dato ufficialmente il via a un nuovo laboratorio di pittura dedicato ai giovani del territorio. L’iniziativa, gestita dalla Cooperativa Sociale Fili d’Erba su progetto del Piano di Zona S9, mette al centro la creatività come strumento prioritario di socializzazione, crescita personale e integrazione sociale all’interno della comunità locale.

L’esperienza del laboratorio tra colore e socialità

Le attività formative e laboratoriali sono iniziate con l’esplorazione dei tre colori primari — rosso, giallo e blu — per poi estendersi alla sperimentazione di nuove tecniche e sfumature cromatice. Attraverso l’uso dei pennelli e la mescolanza dei pigmenti, i partecipanti hanno potuto esplorare liberamente le proprie capacità artistiche all’interno di un ambiente stimolante e cooperativo.

L’iniziativa non si propone soltanto di insegnare nozioni pratiche di pittura, ma punta a creare uno spazio protetto in cui il linguaggio visivo diventa un canale privilegiato per chi trova difficoltà nell’esprimersi attraverso i canali tradizionali.

Il valore dell’integrazione e della partecipazione

L’incontro tra sensibilità, idee e storie differenti rappresenta il cuore progettuale del Centro “Liberi di Fare”. L’esperienza artistica assume così una forte valenza pedagogica e sociale: la fusione dei colori sulla tela simboleggia l’unione delle diverse personalità che vivono il centro quotidiano.

Come sottolineano gli organizzatori e gli operatori della struttura, l’obiettivo principale riguarda la valorizzazione del singolo all’interno del gruppo: «Qui l’arte diventa uno spazio di espressione, relazione e partecipazione, dove ogni gesto ha il suo valore e ogni creazione racconta qualcosa di chi l’ha realizzata».

Il ruolo della Cooperativa Fili d’Erba sul territorio

La Cooperativa Fili d’Erba prosegue lungo il percorso di promozione di progetti ad alto impatto sociale nel territorio cilentano. Le iniziative promosse presso la struttura di Celle di Bulgheria mirano a offrire risposte concrete ai bisogni di aggregazione dei giovani, offrendo laboratori nei quali l’apprendimento manuale si affianca costantemente allo sviluppo di competenze relazionali e trasversali. Le attività del Centro Polifunzionale restano aperte alla cittadinanza per favorire una partecipazione sempre più ampia e capillare.