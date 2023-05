Celebrazione Eucaristica a Vallo della Lucania: Mons. Ciro Miniero si congeda dalla Comunità Diocesana

Il prossimo lunedì 29 maggio, alle ore 18:30, presso la Cattedrale di Vallo della Lucania, si terrà un evento di grande importanza per la Comunità diocesana. S.E. Mons. Ciro Miniero presiederà una Celebrazione Eucaristica, un’occasione speciale per porgere il saluto e l’espressione di gratitudine al pastore che ha guidato e curato la comunità in questi anni. Durante la preghiera, si affiderà al Signore la persona di Mons. Miniero e il suo cammino di servizio alla Chiesa.

Il passaggio di Mons. Ciro Miniero da Vallo della Lucania a Taranto

Cinque mesi fa, Mons. Ciro Miniero ha iniziato il suo cammino pastorale a Taranto, dove ricoprirà la carica di Arcivescovo Coadiutore. Nel 2011, Mons. Miniero era arrivato a Vallo della Lucania come successore di Giuseppe Rocco Favale, che aveva presentato le dimissioni per raggiunti limiti di età.

Il percorso di vita di Mons. Ciro Miniero

Nato a Napoli il 31 gennaio 1958, Ciro Miniero ha completato gli studi di filosofia e teologia nel 1982, venendo consacrato sacerdote dal cardinale Corrado Ursi. Durante la sua carriera, ha svolto diversi ruoli significativi, tra cui vicario parrocchiale e parroco di Barra, nonché insegnante di religione presso scuole medie e liceo.

Nel 1994, Mons. Ciro Miniero è stato nominato decano dell’arcidiocesi di Napoli, incarico che ha mantenuto fino al 1997, quando è diventato vicario episcopale. Nel 1999, ha assunto l’incarico di economo diocesano dell’arcidiocesi di Napoli e ha svolto vari ruoli di responsabilità negli anni successivi. Nel 2007, è stato nominato decano dell’11º decanato dell’arcidiocesi partenopea e membro del consiglio di amministrazione del seminario arcivescovile di Napoli.

Il passaggio del testimone a Vallo della Lucania

Tra pochi giorni, Vallo della Lucania accoglierà monsignor Vincenzo Calvosa, che prenderà il posto di Mons. Miniero. L’Ordinazione Episcopale di monsignor Calvosa si terrà il 3 giugno 2023 alle ore 17:00 presso la Cattedrale di Cassano all’Ionio. A seguito di questa cerimonia, monsignor Calvosa assumerà le sue nuove responsabilità nel Cilento entro la fine del mese.