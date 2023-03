C’è attesa per il Consiglio Comunale ad Eboli convocato mercoledì 29 marzo, in seduta pubblica, presso la Residenza Municipale di Corso Matteo Ripa.

Dopo il raggiungimento del numero legale alla prima e alla seconda chiama della settimana scorsa, per l’assenza in aula di tutto il gruppo di Eboli Domani, ad eccezione di Pasquale Ruocco tornato “alla casa” di Conte e quella di tutta la opposizione ad eccezione di Capaccio, più vicino alla maggioranza che al ruolo che gli è stato attribuito dagli elettori, si torna a contare. E i numeri nemmeno questa volta sono scontati.

Le posizioni politiche in Città

È “calma apparente” intanto tra i dissidenti della maggioranza che, a detta di qualcuno interno proprio all’area Conte, starebbero alla finestra ad aspettare eventuali passi falsi del Sindaco e di qualche suo fedelissimo.

Eppure imbarazzante resta la situazione tra l’eterno aspirante vice sindaco e il vice sindaco in carica Enzo Consalvo. Tra aspiranti assessori e assessori in carica ma già quasi messi alla finestra.

Eppure nel valzer di sedie e di poltrone, nella guerra personale che di politica non ha nulla del tutti contro tutti paga dazio la Città che è nelle mani di un gruppo politico nato in seno alla maggioranza ma poi schieratosi all’opposizione della maggioranza stessa senza, onestamente, far capire alla città le motivazioni politiche di una crisi senza senso.

In bilico la posizione del consigliere Masala, eletto nelle fila dell’opposizione ma da subito vicino alla maggioranza, che potrebbe fare un cambio di casacca.

Incerta anche la posizione di Cosimo Naponiello, consigliere di maggioranza, altra spina nel fianco per Sindaco Conte

Mercoledì intanto sera Conte si Conta. Dovrebbero riconfermare l’assenza in Consiglio gli esponenti dell’opposizione, Pd compreso, tranne Capaccio forse. Si attende di conoscere le mosse della maggioranza. Al momento Ruocco riconferma pieno sostegno al Sindaco così come i gruppi guidati da Maratea, Balestrieri e Polito.

L’appuntamento

Fissato per mercoledì 29 marzo alle ore 18 con le interrogazioni e seguire, alle ore 19, la trattazione del riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio tra cui Politiche Sociali e Piano di Zona; procedure di trasformazione aree peep in diritto di superficie; centrale di unica di committenza “Sele Picentini”: rinnovo adesione e approvazione schema di convenzione; programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.

Riqualificazione urbana del quartiere Buozzi e di piazza Regione Campania; approvazione dello schema di accordo aggiuntivo e del progetto definitivo dell’intervento di realizzazione alloggi in via Giarletta in variante al PRG vigente; progetto ACER Piazza Borgo e conferimento cittadinanza onoraria postuma a Mahsa Amini.