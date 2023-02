“C’è ancora tempo”, storie di donne che resistono: Paolo Miggiano presenta la sua opera a Padula

È in programma sabato 4 febbraio alle 17:30 presso la Sala Cultura Giovanni Russo a Padula, la presentazione del libro “C’è ancora tempo, storie di donne che resistono” in compagnia dell’autore Paolo Miggiano.

La presentazione è stata organizzata anche grazie alla preziosa collaborazione della Banca Monte Pruno e della Tubifor dei F.lli Fortunati.

Gli interventi

Dopo i saluti dell’avv. Rosanna Bove Ferrigno, Presidente del Circolo Carlo Alberto, il giornalista e scrittore Lorenzo Peluso parla con l’autore.

La presentazione sarà arricchita dalla testimonianza di Alfredo Avella, padre di Paolino, vittima di violenza, una delle storie raccontate nel libro.

La trama

“C’è ancora tempo. Storie di donne che resistono” Paolo dona voce alle famiglie di chi è stato ucciso da una criminalità comune, ma non per questo deve essere considerato meno importante agli occhi dello Stato.

Lo scrittore attraverso questo libro porta all’attenzione dell’opinione pubblica le storie di Paolino, di Salvatore, di Daniele e Loris, Giuseppe, Rita e di Franco, tolti alla vita troppo presto, lasciando nel dolore madri, padri, sorelle e fratelli, nella lotta di tutti i giorni per far rispettare e ricordare degnamente i propri cari”, dice Raffaele Agresti, ideatore e curatore dell’iniziativa culturale.

Cultura e beneficenza

Il provento dalla vendita sarà devoluto in beneficenza a favore di Lucia Di Mauro, vedova di Gaetano Montanino, per sostenere il reinserimento sociale e lavorativo di uno degli autori dell’assassinio del marito.

Paolo Miggiano in passato ha scritto libri-denuncia contro la Camorra, come la Guerra di Dario, NA K14314 Le strade della Mèhari di Giancarlo Siani, L’Altro Casalese, tutti legati tra loro da un filo rosso, come il sangue della criminalità.