Castelnuovo Cilento: un edificio scolastico più sicuro ed efficiente

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico da destinare a Polo per l’infanzia in località Pantana” nell’importo complessivo di €1.935.000,00.

Fondi Pnrr per la ricostruzione della scuola di Castelnuovo: ecco il progetto

Lo scorso anno Castelnuovo inoltrava la candidatura al bando pubblicato con Avviso Pubblico per la richiesta di finanziamento a valere sui fondi PNRR – M2C3I1.1 Costruzione di nuove scuole, con una scheda progetto che prevedeva la demolizione con ricostruzione in situ del plesso scolastico per un importo complessivo di quadro economico di € 1.935.000,00, di cui € 48.932,98 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ora l’Ente è stato ammesso al finanziamento dell’importante opera che punta demolizione e ricostruzione di edificio scolastico da destinare a Polo per l’infanzia in loc. Pantana.

Gli obiettivi

L’intervento in programma sarà finanziato pertanto con il contributo di cui all’avviso pubblico per la programmazione di interventi per la sicurezza e la riqualificazione delle scuole, nell’ambito del PNRR, in particolare Missione 2 che punta alla costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici.

L’Amministrazione Comunale punta quindi alla demolizione del fabbricato adibito a scuola dell’infanzia e la realizzazione di un nuovo edificio altamente sicuro ed efficiente, ad energia quasi zero (N.Z.E.B.), da adibire a polo dell’infanzia, costituendo così un unico plesso per l’educazione e l’istruzione di bambini e bambine fino a sei anni di età, per un importo complessivo di € 1.935.000,00.