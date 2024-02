Castelnuovo Cilento: reintegrato nella Comunità Montana Gelbison – Cervati

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, è stato reintegrato nella omunità Montana Gelbison – Cervati. In Consiglio Regionale, è stata approvata, all’unanimità, la proposta di legge del Consigliere regionale Tommaso Pellegrino per il rientro , la re-inclusione del Comune nella Comunità Montana Gelbison e Cervati.

Entusiasta il sindaco di Castelnuovo La Maida:”Ieri c’è stato un evento di portata storica per la nostra Comunità. Vuol dire tanto. Vuol dire tantissimo per noi. Maggiore difesa del suolo, maggiore difesa dell’ambiente, maggiore partecipazione integrata ai piani pluriennali di sviluppo, maggiore promozione dello sviluppo socio-economico del nostro territorio e, soprattutto, vantaggi, agevolazioni fiscali per i nostri agricoltori”.

Il ruolo delle Comunità Montane

La Comunità Montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell’ambiente. A tal fine, realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo.

La comunità montana, altresì, attraverso l’attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d’intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana infine concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l’elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.