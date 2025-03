Castelnuovo Cilento: PCTO in Spagna per gli studenti dell’ IIS Ancel Keys | VIDEO

Gli studenti dell’istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, diretto dalla dirigente Maria Masella, sono volati in Spagna lo scorso 5 marzo per prendere parte ad un PCTO (ex alternanza scuola lavoro). 30 studenti sono stati impegnati in attività lavorative presso una struttura alberghiera situata a Tossa De Mar, sulla Costa Brava. Una piccola località turistica a forte impatto ricettivo. Ad accompagnare i ragazzi i docenti Michele Giaquinto, Raffaele Massanova, Tiziana Veneri e Giovanni Gatto. Fino al prossimo 21 marzo, effettueranno attività di accoglienza, sala, bar e cucina oltre a partecipare ad un corso di lingua spagnola e a visitare il territorio.

Ecco cosa sono i PCTO

I PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) rappresentano soprattutto una metodologia didattica integrata alla formazione in aula, con la quale trasferire agli alunni conoscenze e abilità curriculari, creando esperienze formative che possano non solo a far avvicinare i ragazzi a comprendere meglio come funziona il mondo del lavoro ma a far acquisire agli studenti le cosiddette competenze trasversali (o soft skills), cioè qualità applicabili a diversi contesti.

Gli obiettivi

Gli obiettivi fondamentali perseguiti con i PCTO si possono riassumere essenzialmente nei seguenti 5 punti:

Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro;

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con le Università, il mondo del lavoro e delle professioni, la società civile;

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

I PCTO che vengono svolti nel corso del secondo biennio e del quinto anno si articolano in lezioni comuni di informazione/formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul mondo del lavoro in generale; informazione/Formazione in aula con esperti del mondo del lavoro; visite guidate in azienda/enti/altri luoghi di attività sul campo; osservazione attiva in azienda/enti/altri luoghi di attività sul campo; attività simulata in azienda/enti/scuola.

Le attività di PCTO serviranno per far emergere le competenze in campi alternativi alla scuola.