Castelnuovo Cilento, amministrazione lancia l’allarme: «situazione finanziaria critica»

La nuova amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento a più di un mese dalle elezioni amministrative di giugno, si troverebbe a dover affrontare una situazione finanziaria «estremamente critica ereditata dalla precedente amministrazione Lamaida», fanno sapere.

Stando a quanto dichiarato dal Sindaco Gianluca D’Aiuto, durante l’acceso consiglio comunale di ieri, dall’esame del bilancio dell’ente emergerebbero alcune irregolarità e un debito significativo richiedenti interventi urgenti e mirati.

Le criticità nel bilancio di Castelnuovo Cilento

Da un’analisi fatta dal responsabile del servizio finanziario, infatti, i debiti lasciati dall’amministrazione Lamaida al Comune di Castelnuovo Cilento risulterebbero essere molti di più rispetto a quelli già denunciati in campagna elettorale dall’attuale compagine: circa 5 milioni di euro e non 3, come si ipotizzava.

Una situazione non rosea per l’amministrazione comunale che dovrà avviare un lavoro di risanamento. Nei prossimi mesi è prevista un’ulteriore revisione completa e dettagliata di tutte le voci di bilancio per identificare e correggere le irregolarità presenti.

L’argomento sarà, inoltre, dibattuto in un prossimo incontro pubblico con i cittadini, al fine di agire con la massima trasparenza e responsabilità.