Castellabate, successo finanziario per il porto turistico di San Marco

Uno snodo fondamentale per il turismo di Castellabate è sicuramente il porticciolo turistico di San Marco. Quest’ultimo, nel corso dell’ultimo anno, ha vissuto diversi cambiamenti che hanno visto aumentare le entrate economiche rispetto al 2021, attestandosi sui 165.500 euro. Ciò è stato possibile grazie ad una scelta mirata di investimenti che hanno puntato sulle risorse del territorio.

Le entrate

All’inizio della stagione turistica, il porto di San Marco di Castellabate è stato dotato di tre nuove unità che hanno svolto il ruolo di assistenza e servizio transito per tutti i diportisti. Si tratta di giovani del posto, un modo anche per cercare di aiutare a crescere l’economia locale. Come constatato dall’Amministrazione Comunale. nel primo anno della nuova gestione del transito, gli introiti sono raddoppiati rispetto al 2021: da 76.600 a 165.500.

Il futuro

Nonostante ciò, non mancano alcune problematiche e lacune che devono essere ancora risolte. L’obiettivo, entro la prossima estate 2024, sarà quello di adeguarsi ad alcune esigenze fondamentali. Tra i servizi che verranno offerti ci sarà il sito web, un servizio di lavanderia, WiFi gratuito e il ripristino della macchina del ghiaccio. “Il cambiamento è il motore del progresso e Castellabate è pronta a guidare la strada verso un futuro prospero” ha dichiarato il consigliere Gianmarco Rodio.