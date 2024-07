Castellabate: successo e grande partecipazione per il torneo giovanile di pallanuoto

Si è concluso ieri con grande entusiasmo il torneo giovanile di pallanuoto a mare, che ha chiuso il ricco cartellone degli eventi acquatici estivi organizzati dal Circolo Nautico Punta Tresino. L’evento ha visto la partecipazione di giovani atleti provenienti da diverse società sportive, tra cui Pallanuoto Salerno, aQavion Bruscino e Elysium di Agropoli, e si è svolto nello splendido scenario della frazione Lago, a ridosso del promontorio di Tresino.

L’iniziativa, concepita come un evento promozionale, ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva, sfruttando il fascino del mare e la bellezza naturale della costa cilentana. Le gare si sono disputate nello specchio d’acqua antistante il promontorio, offrendo uno spettacolo unico sia per i partecipanti che per il pubblico presente.

Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento dell’evento: “Siamo estremamente contenti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dai giovani atleti. Questo torneo rappresenta per noi un’importante occasione per promuovere la pallanuoto e far conoscere il nostro territorio”.

Anche Tonino Luongo, allenatore della Pallanuoto Salerno, ha commentato positivamente l’iniziativa: “È stato fantastico vedere tanti ragazzi giocare a pallanuoto in mare, in un contesto così suggestivo. Questi eventi sono fondamentali per far crescere la passione per questo sport tra i più giovani. La risposta dei ragazzi è stata eccellente e siamo fieri di aver preso parte a questo torneo.”