A Castellabate è stata lanciata l’iniziativa “Sport per tutti” a cui hanno aderito anche i Comuni di Montecorice e Perdifumo. L’obiettivo è superare le barriere per accedere allo sport ed è rivolto a ragazzi e non. I corsi si terranno in tutto il 2024. Ai nostri microfoni, Andrea Aiuto, promotore dell’iniziativa, ci spiega il progetto.