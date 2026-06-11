Castellabate: sopralluogo della commissione regionale per l’approdo di Punta dell’Inferno

Ulteriore step in avanti per per il progetto di realizzazione dell’approdo turistico di Punta dell’Inferno, nel cuore di Santa Maria. Nella giornata di ieri, la Commissione Regionale incaricata della valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica ha effettuato un primo sopralluogo nell’area interessata dal progetto.

L’incontro

Al termine della visita si è svolto un approfondito tavolo tecnico di confronto e analisi, durante il quale sono emersi riscontri positivi sul percorso intrapreso. “Si tratta di un ulteriore e significativo passaggio nell’iter che l’Amministrazione Comunale sta seguendo con determinazione, con l’obiettivo di dotare il territorio di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, la valorizzazione della costa e il potenziamento dei servizi a disposizione di residenti e visitatori.

Continua così il lavoro sinergico tra Comune ed enti competenti per trasformare una visione in una concreta opportunità di crescita per Castellabate”, dichiarano da Palazzo di Città