Castellabate ricorda la “Giornata del Tricolore”: tra pace, unione e patriottismo

Verde come la speranza di un mondo migliore, bianco come la purezza di intenti e rosso come il sangue versato dagli eroi, questi i colori del vessillo che rappresenta l’Italia nel mondo. Vero emblema del popolo italiano, espressione di principi democratici di libertà, uguaglianza e solidarietà. Tre colori, il verde, il bianco e il rosso nei quali un intero popolo ritrova la sua identità, la sua storia, le sue radici, i valori più profondi di patriottismo e fedeltà verso la Patria.

La giornata

Il 7 gennaio è celebrata la Festa del Tricolore, istituita nel 1996 con la legge n. 671 proprio in favore della commemorazione di questo storico simbolo nazionale.Occasione per celebrare e riflettere sul valore della Bandiera italiana che continua a ricordare a tutti quanto lunga e tortuosa sia stata la strada verso un’Italia unita.

La dichiarazione

“Il tricolore vale più di qualsiasi libro di storia, ci ricorda il popolo che siamo, le nostre origini. Giornate come questa devono ravvivare i sentimenti autentici e profondi di patriottismo, di unione e di fratellanza in ognuno di noi. Oggi più che mai è necessario che le nuove generazioni, prossimi cittadini dell’Europa e del mondo, comprendano il valore della pace, dell’unione e del patriottismo” afferma il Sindaco Marco Rizzo.