Castellabate apre il 2024 su Rai Uno: comune di Benvenuti al Sud protagonista a Uno Mattina in Famiglia

Dopo un 2023 intenso e ricco di eventi e manifestazioni che ha visto Castellabate protagonista indiscussa nelle celebrazioni dei suoi 900 anni, il nuovo anno inizia con una pagina interamente dedicata al gioiello del Cilento che continua ad incantare con il suo fascino senza tempo e una risorsa inestimabile come quella dei nonni. Una lunga storia ricca di tradizioni, aneddoti, di un patrimonio storico culturale che si tramanda di generazione in generazione.

I nonni di Castellabate protagonisti

I nonni oggi rappresentano il fulcro della società odierna, punto di riferimento delle famiglie come educatori in grado di trasmettere valori e tradizioni autentiche. Il valore educativo e formativo dei nonni, cruciale nella crescita e nella formazione dei giovani, viene analizzato e presentato alla luce delle criticità dell’odierna società sempre più scevra di valori e di ideali.

I nonni, autentico legame tra passato, presente e futuro saranno i protagonisti insieme ai loro nipoti a Castellabate nei suoi scorci più suggestivi e caratteristici in scene di vita quotidiana.

Rai Uno a Castellabate

Castellabate sarà nuovamente protagonista del piccolo schermo sabato 6 Gennaio alle ore 09:40 su Rai Uno, all’interno del programma Uno Mattina in famiglia, format dedicato ai giovani, nato da un’idea del Capo-autori Giovanni Taglialavoro.

A condurre i giovani in questo percorso sarà Stefano Pieri, psicologo della strada, con la regia di Andrea Rispoli. Sarà occasione per tutti per riflettere e comprendere il valore dei nonni, patrimonio dell’umanità, e lasciarsi nuovamente incantare dalla bellezza senza tempo di Castellabate.

Le parole del sindaco

“Iniziamo in bellezza questo 2024 con Castellabate nuovamente protagonista su Rai Uno. Un’altra importante opportunità per la promozione turistica di Castellabate e delle sue tradizioni perché essa sia meta turistica di eccellenza, da visitare scoprire ed amare. Per questo sabato tutti sintonizzati su Rai Uno alle ore 09:40!” afferma il Sindaco Marco Rizzo