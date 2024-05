Castellabate, punta alla messa in sicurezza della viabilità comunale

Il Comune di Castellabate, guidato dal sindaco Marco Rizzo, punta a finanziamenti per la messa in sicurezza della viabilità comunale in particolare di Via degli Ulivi e via Costantino Ianni alla frazione Alano.

Le risorse

L’Ente intende pertanto partecipare al bando per investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio- economico delle aree rurali indetto dalla Regione Campania. L’intervento punta allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali agricole, delle comunità rurali nonché dell’intera società. L’importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento è pari a 500 mila euro.

Gli interventi ammessi a finanziamento

Gli investimenti ammessi consistono nel sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio attraverso i seguenti interventi: