Castellabate presenta il Forum delle Associazioni: unione per far crescere il territorio

Ieri pomeriggio, presso il Palazzo di Città di Castellabate, è stato presentato ufficialmente il Forum delle Associazioni.

Si tratta di una iniziativa che ha l’obiettivo di unire tutte le realtà associative che operano sul territorio comunale, con l’intento di lavorare insieme per far crescere la zona. Presenti all’evento, oltre ai rappresentanti delle associazioni, c’erano anche il sindaco Marco Rizzo, il consigliere comunale Gianmarco Rodio e Clemente Migliorino.

La giornata

Il presidente del Forum, Giovanni Pisciottano, ha spiegato che questa iniziativa è stata avviata in seguito ad un progetto di creazione di un Forum comunale delle associazioni, già ideato in collaborazione con il defunto stilista locale Arminio Tavola.

“Il Forum – ha dichiarato Pisciottano – mette insieme tutte le realtà associative del territorio con l’obiettivo di lavorare insieme per un obiettivo comune, ovvero far crescere il territorio. È una sfida bella ed impegnativa che assume un valore ancora più importante visto che per Castellabate ricorrono i 900 anni dalla sua fondazione. C’è grande entusiasmo e soprattutto la consapevolezza di poter fare tante belle iniziative insieme”.

Le dichiarazioni

Il sindaco Marco Rizzo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, dichiarando che si tratta di un momento importante per la comunità di Castellabate, che vede tutte le associazioni unite per dare un ulteriore contributo a questa splendida terra.

Il Forum sarà uno strumento di crescita e di confronto, e rappresenterà un unico interlocutore con cui sarà più facile interfacciarsi. Il sindaco si è detto molto orgoglioso di poter dire che il Forum, di cui tanto si è parlato anche in passato, finalmente prende vita e ha espresso la convinzione che insieme si potranno fare grandi cose.

Nei prossimi giorni, verrà presentato ufficialmente il calendario degli eventi già programmati dalle varie associazioni aderenti, e siamo certi che questi saranno solo i primi di una lunga serie di appuntamenti che vedranno le associazioni lavorare insieme per il bene della comunità. In un momento storico in cui la collaborazione e l’unione sono più importanti che mai, il Forum delle Associazioni rappresenta un esempio di come la sinergia tra realtà diverse possa portare grandi risultati.