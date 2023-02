A Castellabate nasce il Forum delle Associazioni: un importante punto di riferimento per gli Enti locali

Nei giorni scorsi è stato costituito ufficialmente il Forum Comunale delle Associazioni di Castellabate, un organo consultivo che si prefigge di favorire la nascita e lo sviluppo delle libere associazioni presenti sul territorio, coordinando le loro iniziative e i rapporti con gli Enti locali, quando necessario.

Le finalità

Tutte le associazioni che operano attivamente nei campi di volontariato e di solidarietà, culturale, ambientalista, sportivo e religioso hanno aderito al neonato Forum, che sarà guidato dal direttore sportivo dell’associazione Punta Tresino, Giovanni Pisciottano.

Il nuovo organismo ha come obiettivo principale la crescita qualitativa delle associazioni, la promozione dell’associazionismo, la sinergia tra le singole associazioni e l’interazione tra di esse, diventando un luogo di confronto sui problemi della vita associata e un organo propulsivo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Le dichiarazioni

«L’unione fa la forza. Inizia un nuovo percorso, proprio nell’anno dei 900 anni della fondazione di Castellabate, finalizzato a promuovere ancora di più il nostro territorio», ha dichiarato il neo presidente Giovanni Pisciottano.

«In questo modo, anche l’Amministrazione locale ha uno strumento in più su cui poter contare per la programmazione e la capillare offerta di eventi nell’arco di tutto l’anno, in un’ottica di destagionalizzazione, per attrarre ancor di più i già numerosi turisti che abbiamo la fortuna ed il piacere di ospitare».

Il Forum Comunale delle Associazioni rappresenta quindi un importante punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione delle iniziative del territorio, nonché un valido strumento per la realizzazione di un turismo sostenibile, attraverso la pianificazione di eventi e attività culturali e sportive, in grado di attrarre visitatori anche al di fuori della stagione estiva.