Nasce l’associazione Liberi e Forti: un supporto per la valorizzazione dei territori

È stata costituita ad Atena Lucana l’associazione di promozione sociale “Liberi & Forti 3.0”, che si propone di essere una sentinella per il territorio e di avere un ruolo attivo nei processi decisionali, sfruttando le opportunità offerte dal PNRR per la ripresa e lo sviluppo della provincia di Salerno, con uno sguardo particolare alle aree interne.

La costituzione

La costituzione ufficiale di “Liberi & Forti 3.0” è avvenuta nell’auditorium comunale di Atena Scalo, grazie alla disponibilità offerta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vertucci. I soci fondatori hanno firmato davanti al notaio per l’atto costitutivo dell’associazione, le cui cariche “pro tempore” sono state assegnate alla presidente Giovanna Domini, al vicepresidente Mariano Pellegrino e al segretario generale Pino Palmieri, sindaco di Roscigno e ideatore di “Liberi & Forti 3.0”.

La mission

Secondo la presidente Domini, l’associazione nasce dalla libera determinazione di privati cittadini che hanno deciso di unire le proprie energie e professionalità per creare uno strumento che possa essere di supporto e tutela dei diritti, nonché una fonte di idee per la massima valorizzazione dei territori, delle risorse e delle infrastrutture, quando le istituzioni non riescono ad essere vicine ai bisogni e alle istanze dei cittadini.

Il segretario Palmieri aggiunge che l’iniziativa ha lo scopo di superare l’isolamento e l’abbandono in cui tanti cittadini di buona volontà si trovano, incapaci di fare sistema per lo sviluppo personale e collettivo delle proprie aspettative di vita. “Liberi & Forti 3.0” cercherà di aggregare queste importanti individualità per fare sistema e diventare un soggetto qualificato ad interagire con tutte le istituzioni pubbliche e private.

Come ha sottolineato il segretario Palmieri, non si possono scoprire nuovi oceani senza il coraggio di perdere di vista la spiaggia. “Liberi & Forti 3.0” sembra aver capito l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide del presente e del futuro e guardare oltre i confini del proprio territorio per costruire un futuro migliore per tutti.