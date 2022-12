Verso la costituzione dell’associazione Liberi e forti 3.0: tappa a Camerota

Altro passo verso la costituzione di “Liberi e forti 3.0”. Un ulteriore incontro tra i componenti del comitato promotore della futura associazione si è svolto ieri sera a Camerota capoluogo, grazie all’ospitalità di Sofia Calicchio.

Liberi e forti 3.0. Le finalità dell’associazione

L’associazione si pone come rete di risorse umane e di altre associazioni del Cilento per creare iniziative di qualità sul territorio, non solo riguardo la promozione turistica.

«L’obiettivo principale di Liberi e forti 3.0 – sottolinea il sindaco di Roscigno Pino Palmieri, ideatore del progetto – è di richiamare le missioni del PNRR, che è una sorta di Piano Marshall del 21°secolo. Attraverso un’aggregazione di persone che operano per il territorio cilentano – prosegue Palmieri – vogliamo diventare un soggetto forte nei processi decisionali importanti per la ripresa e lo sviluppo del Cilento, che passi pure attraverso la riforma della legge istitutiva del Parco».

La Costituzione di “Liberi e Forti 3.0” avverrà entro fine gennaio 2023.