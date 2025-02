Castellabate: Pierluigi Capezzuto conquista il Belgio come Co-Principal Clarinet nella Royal Opera of Wallonia Orchestra di Liegi

Il clarinettista di Castellabate, Pierluigi Capezzuto, ha recentemente conquistato il prestigioso posto di Co-Principal Clarinet nella Royal Opera of Wallonia Orchestra di Liegi, uno dei principali ensemble lirici e sinfonici del Belgio. Un talento cilentano che, partendo dalla Scuola e dalla Banda Musicale di Castellabate, ha scalato le vette della musica internazionale, affermandosi come uno dei più apprezzati clarinettisti della sua generazione.

La passione per la musica

Nato e cresciuto a Castellabate, Pierluigi Capezzuto ha coltivato la sua passione per la musica sin dalla tenera età, muovendo i primi passi nel mondo delle sette note grazie alla Scuola e alla Banda Musicale del suo paese. Dopo aver conseguito il diploma con il massimo dei voti nel 2008 presso il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, ha intrapreso un percorso di studi e perfezionamento che lo ha portato a suonare con alcune delle più importanti orchestre e teatri internazionali.

Una carriera di successi

La carriera di Capezzuto è stata un susseguirsi di traguardi prestigiosi, che lo hanno visto collaborare con istituzioni musicali di spicco come l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Teatro alla Scala e numerose altre orchestre italiane di grande rilievo. La sua esperienza concertistica include anche collaborazioni con orchestre di fama mondiale come la Royal Northern Sinfonia, la Malmö Symphony Orchestra e la Royal Liverpool Philharmonic.

Inoltre Pierluigi ha lavorato sotto la direzione di alcuni dei più grandi maestri della musica, tra cui Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Daniele Gatti e Riccardo Chailly, e si è esibito in importanti festival internazionali come l’Holland Festival, il Ravenna Festival e il Festival dei Due Mondi.

L’approdo alla Royal Opera of Wallonia Orchestra

L’ultimo, straordinario successo di Pierluigi è la vittoria del concorso per Primo Clarinetto nella Royal Opera of Wallonia Orchestra di Liegi, uno dei principali ensemble lirici e sinfonici del Belgio. Questo prestigioso incarico rappresenta un’ulteriore conferma del suo talento e della sua preparazione, proiettandolo verso nuovi, entusiasmanti orizzonti professionali.

Orgoglio per Castellabate

La conquista di Pierluigi Capezzuto come Co-Principal Clarinet nella Royal Opera of Wallonia Orchestra di Liegi è motivo di orgoglio per Castellabate e per tutti i musicisti del Cilento che hanno avuto modo di collaborare e suonare insieme a lui.