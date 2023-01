Castellabate: partono le iscrizioni per il corso gratuito d’inglese promosso dal Comune

La lingua inglese è tra i mezzi più importanti al giorno d’oggi. Non solo a livello comunicativo, ma anche nella vita di tutti i giorni. Il Comune di Castellabate perciò, ha aperto le iscrizioni per il corso gratuito di lingua inglese rivolto a tutti i cittadini interessati. La data d’inizio è il 14 Febbraio.

Corso gratuito d’inglese

Il corso, volto ad acquisire le conoscenze base e non solo della lingua inglese, sarà tenuto da un’insegnante madrelingua presso le sedi di Palazzo Comunale a Castellabate, Via “Porta di Mare”, e presso il Forum Giovanile di Santa Maria, Via “G.Landi”.

Al termine delle formazioni delle classi, il corso prenderà vita in maniera totalmente gratuita e con appuntamenti settimanali. Una volta finito il percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le modalità d’iscrizione

Per iscriversi basta compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito del Comune di Castellabate o presso l’Uffcio Politiche Sociali, che dovrà essere consegnato, presso il suddetto Ufficio, non oltre il 9 Febbraio. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00.

Già lo scorso anno il comune di Benvenuti al Sud aveva attivato un corso gratuito di lingua inglese basato sui 4 aspetti principali dell’apprendimento: reading, writing, speaking and listening