Castellabate: parte l’iter per il nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc)

Il Comune di Castellabate, con Delibera di Giunta n. 60 del 25/03/2025, ha preso atto della definizione del nuovo preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC). Dopo una prima fase di partecipazione iniziale, sono stati valutati gli obiettivi strategici del Piano, generali e specifici, e delle relative azioni.

La mission

Tra le finalità vi è la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, il miglioramento della mobilità e viabilità interna con una riorganizzazione ed un completamento dei servizi, ma anche di un’omogena riqualificazione e completamento della struttura insediativa con il consolidamento dell’assetto urbano e l’incremento delle dotazioni territoriali.

Una grande attenzione è riservata al rilancio dell’economia locale, con il potenziamento dell’offerta turistico-ricettiva e culturale, e la valorizzazione ecologico-ambientale delle aree produttive. Lo strumento urbanistico è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.

“L’attuazione del PUC è attesa dai cittadini di Castellabate da tantissimi anni. Un Comune in costante crescita come il nostro non può esistere senza un’adeguata e più moderna pianificazione. Questo strumento ci permetterà di programmare e migliorare il territorio dal punto di vista paesaggistico, dei servizi e delle infrastrutture per i cittadini. È un elemento imprescindibile per la crescita sostenibile ed economica di Castellabate e sulla quale stiamo lavorando già da tempo per la sua efficace e corretta attuazione.”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.