Castellabate ospita la Coppa dei Borghi più Belli d’Italia: sport e turismo

Castellabate si conferma capitale del connubio tra sport e promozione territoriale ospitando, fino al 4 ottobre, la quarta edizione della Coppa Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia. La manifestazione, unica nel suo genere nel panorama sportivo e turistico italiano, ha richiamato nella celebre località cilentana centinaia di atleti, accompagnatori e famiglie giunti da ogni angolo della penisola per abbinare l’agonismo calcistico alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche e culturali locali.

Un torneo di calcio a 5 itinerante tra le frazioni di Lago e Santa Maria

La competizione entra nel vivo attraverso un format itinerante di calcio a cinque che coinvolge da vicino il tessuto urbano e sociale del comune cilentano, toccando in particolare le frazioni di Lago e Santa Maria. I primi incontri ufficiali si sono disputati nella giornata di ieri, inaugurati dal match d’esordio che ha visto i padroni di casa di Castellabate affrontare sul campo la compagine campana di Vietri sul Mare, dando ufficialmente il via alle fasi eliminatorie della manifestazione.

14 Regioni a confronto: le rappresentative in campo per il titolo

Il livello tecnico e la rilevanza nazionale del torneo sono testimoniati dalla partecipazione di 14 rappresentative regionali, in rappresentanza di alcuni dei borghi più suggestivi del Paese. Tra le squadre che si contenderanno lo scettro di vincitrice della 4ª edizione figurano:

Gardone Riviera (Lombardia)

(Lombardia) Tropea (Calabria)

(Calabria) Lucignano (Toscana)

(Toscana) Castelnuovo di Porto (Lazio)

(Lazio) Montecassiano (Marche)

(Marche) Monterosso Almo (Sicilia)

(Sicilia) Acerenza (Basilicata)

L’evento rappresenta una vetrina strategica per la destagionalizzazione dei flussi turistici nel Cilento, unendo l’attrattiva dei grandi eventi sportivi alla valorizzazione del patrimonio storico e naturale che caratterizza la rete dei Borghi più Belli d’Italia.