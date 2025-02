Castellabate, nuovo Polo Scolastico. Rizzo: “A breve la ripresa dei lavori”

Importanti novità per quanto riguarda il completamento del nuovo Polo Scolastico-Sportivo nella frazione Santa Maria del Comune di Castellabate. Dopo mesi di stallo, dovuti ad alcuni problemi burocratici legati ai fondi necessari alla realizzazione dell’opera, con la conseguente interruzione dei lavori, il Sindaco, Marco Rizzo, fa chiarezza: “Nelle prossime settimane gli interventi riprenderanno a pieno regime”.

Il polo

Il cantiere, sito in via Palatucci, potrà presto riaprire per consentire il preseguimento delle attività di realizzazione di un’opera tanto attesa dalla comunità: “La struttura è ormai quasi completa. Questo Polo servirà ai plessi di Santa Maria, alla scuola media, elementare e probabilmente dell’infanzia”, dichiara Rizzo.

Nelle scorse settimane la questione del polo scolastico era stata più volte sollevata anche dalla minoranza che aveva puntato il dito contro l’amministrazione comunale.